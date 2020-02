Sociálny štát, kde na príspevky treba čakať 9 rokov!

Za 9 rokov súdy rozhodli v môj prospech 15-krát! Dokumentácia s úradom a ústredím práce váži 17 kg. Jednotlivé príspevky sú vyhraté opakovane aj 4-krát. To však na Slovensku je málo na to, aby spravodlivosť zvíťazila.

So žiadosťou o riešenie som oslovila každého, kto by mal právomoc riešiť tento roky pretrvávajúci nezákonný stav. Náš sociálny štát pred rokom sa prezentoval tým, ako veľmi pomáha zdravotne postihnutým ľuďom. Keď som sa však so žiadosťou o riešenie obrátila na premiéra, dokázal rozhodnúť bez toho, aby mal k dispozícii čo i len jednu moju dokumentáciu tak, že vraj nedošlo k diskriminácii?

Diskrimináciu –nerovnaké zaobchádzanie zistil opakovane Najvyšší súd, ktorý zistil aj porušenie Ústavy SR, porušenie národnej a medzinárodnej legislatívy ako aj porušenie princípu dobrej verejnej správy. Podobný názor mali aj orgány ochrany práva, porušenie Dohovoru OSN zistila 5-krát aj komisárka. Opakované a bezdôvodné prieťahy sú opakovane. Nerešpektovanie súdnych rozsudkov, nadmerné zaťažovanie súdov skonštatovalo aj Ministerstvo spravodlivosti SR.

Vo veci príspevku na kúpeľňu som už 4-krát vyhrala súdy, odvtedy prešlo 9 rokov, pričom sa jedná o príspevok, ktorý osoba odkázaná na vozík potrebuje v čo najkratšej dobe. Príspevok na hygienu, na ktorú spĺňam 5 dôvodov mi odňali po 4 mesiacoch od priznania v roku 2011, keď za 4 mesiace ma posudkový lekár na papieri dokázal úplne vyliečiť... ?

V tejto veci som vyhrala tiež 4-krát súdy, z toho 3-krát Najvyšší súd SR. Jedná sa o spor z roku 2011, hodnota sporu je cca. 200 €. Namiesto toho, aby ústredie rešpektovalo rozsudky NS SR, vyplatili pre znalca 550,- € za nepravdivý znalecký posudok, pričom ma znalec ani nekontaktoval. Najvyšší súd práve vydal už tretí rozsudok v môj prospech, ale ústredie oznámilo, že to znovu nerešpektuje. Dôvody? Podľa ústredia iba posudkový lekár – ktorý úmyselne nerešpektuje predložené lekárske správy od špičkových odborníkov má kompetencie určiť či príspevok prizná. Nezákonne odňatí príspevok preto ani po 9 rokoch nevráti. Začína sa teda štvrté kolo... ak vyhrám znovu Najvyšší súd, ústredie to znovu nebude rešpektovať, lebo je to štát v štáte, na ktorý sa nevzťahujú ani rozsudky súdov? O ostatné príspevky tiež bojujem už 9 rokov, ale...

Načo tu máme súdy, keď sa ich rozsudkami orgány štátnej správy nemusia riadiť? Načo má právo občan podať žaloby, keď ani po opakovane vyhratých súdoch nedochádza k spravodlivému konaniu?

Sociálna práca je oblasť, kde rešpektovanie ľudských práv a slobody musí byť na prvom mieste, kde má platiť rovnaké zaobchádzanie, etické princípy a sociálna spravodlivosť.

Integrácia je hlavným cieľom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je nad našimi zákonmi a ktorý sme ratifikovali v roku 2010, napriek tomu aj po 10 rokoch od jeho platnosti dochádza k jeho porušeniu...

Toto je náš sociálny štát podľa premiéra a strany SMER!